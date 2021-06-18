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    اقتصاد


    انخفاض حجم منتجات كيماوية مصدرة من البلد بنسبة 9.8 %

    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:١٧]

    باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تم تصدير 625.8 الف طن من منتجات الصناعة الكيميائية خلال 5 أشهر للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي زاد الإنتاج 4.4 مرة في إنتاج الأدوية و24.6 في المائة في إنتاج منتجات المطاط والبلاستيك وانخفض بنسبة 9.8 في المائة في الصناعة الكيميائية.

    AZERTAG.AZ :انخفاض حجم منتجات كيماوية مصدرة من البلد بنسبة 9.8 %
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