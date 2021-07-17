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    انخفاض حجم منتجات كيماوية مصدرة من البلد

    ١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٢٣]

    باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تم تصدير 123.3 الف طن من منتجات الصناعة الكيميائية خلال 6 أشهر للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان تكلفة منتجات الصناعة الكيميائية المصدرة من أذربيجان بلغت 35.7 مليون دولار أمريكي.

    يذكر ان قيمة المنتجات الكيماوية المصدرة من الدولة 279.5 ألف طن خلال أشهر يناير - يونيو من عام 2020 بلغت 40.6 مليون دولار.

     

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