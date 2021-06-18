أذربيجان تنتج 47.2 ألف طن من الميثانول خلال 5 أشهر

باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

صدرت شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) خلال 5 أشهر للعام الجاري 58.9 ألف طن من البروبيلين و67.9 الف طن من البولي إثيلين و68.7 الف طن من إثيلين و47.2 الف طن من الميثانول.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم تصدير 2.7 ألف طن من البروبيلين و12.3 الف طن من البولي إثيلين و28.5 ألف طن من الميثانول. انخفض إنتاج الإثيلين المطلق من المنتجات الكيميائية الأساسية بنسبة 9.8 في المائة.