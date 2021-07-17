أذربيجان لم تصدر ميثانول خلال العام الجاري
AzerTAg.az
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٣٣]
باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)
لم يتم تصدير أي ميثانول من أذربيجان هذا العام.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان أذربيجان صدرت 214.6 ألف طن من الميثانول خلال عام 2020.
تم تصدير أكثر من 471.2 ألف طن من الميثانول بقيمة 51.1 مليون دولار في العام الماضي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٣٧]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٢٧]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٢٣]
١٥.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٤٣]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٥١]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٤٠]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠١]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٠٣]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٥٣]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٢٧]
١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٣]
٠٧.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٤]
٠٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٥٦]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٣]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٦]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٣]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٣٣]
١٥.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٣٤]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٤٧]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٣]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٣٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك