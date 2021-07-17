أذربيجان لم تصدر ميثانول خلال العام الجاري

باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

لم يتم تصدير أي ميثانول من أذربيجان هذا العام.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان أذربيجان صدرت 214.6 ألف طن من الميثانول خلال عام 2020.

تم تصدير أكثر من 471.2 ألف طن من الميثانول بقيمة 51.1 مليون دولار في العام الماضي.