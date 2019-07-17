أذربيجان تنتج أكثر من 189 ألف طن من الميثانول خلال العام الجاري

باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

صدرت شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) خلال 6 أشهر للعام الجاري 52.5 ألف طن من البروبيلين و59.2 الف طن من البولي إثيلين و71.5 الف طن من إثيلين و188.7 الف طن من الميثانول.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم تصدير 3.3 ألف طن من البروبيلين و3.5 الف طن من البولي إثيلين و31.6 ألف طن من الميثانول. زاد إنتاج الإثيلين المطلق من المنتجات الكيميائية الأساسية بنسبة 57 في المائة وإنتاج البولي إثيلين بنسبة 18.7 في المائة وإنتاج البروبيلين بنسبة 1.2 في المائة خلال الشهر السابق.