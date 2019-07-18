ارتفاع إنتاج اللحم 3 في المائة خلال العام الجاري
AzerTAg.az
١٨.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٢٧]
باكو، 18 يوليو / تموز، (أذرتاج)
شهدت الفترة ما بين يناير – يونيو للعام الجاري وصول حجم إنتاج اللحم إلى 252.5 ألف طن بزيادة 3 في المائة وإنتاج اللبن إلى 37.2 ألف طن بنمو المائتين والبيض إلى 926.9 مليون بيضة بزيادة 4.5 في المائة والصوف إلى 14.6 ألف طن بارتفاع 0.8 في المائة وذلك قياسا إلى نفس الفترة من العام السابق.
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