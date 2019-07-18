8.9 % زيادة في مجال إنتاج المواد الإنشائية

باكو، 18 يوليو / تموز، (أذرتاج)

شكل حجم المنتجات في مجال إنتاج المواد الإنشائية بزيادة 8.9 بالمائة 399.5 مليون مانات خلال أشهر يناير- يونيو للسنة الجارية.

أفادت وكالة "أذرتاج" نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه لوحظت زيادة بمعدل 62.2 بالمائة في مجال إنتاج طوب البناء و50.1 بالمائة في إنتاج رزق البناء و1.8 بالمائة في تصنيع مزيج الخرسانة الجاهزة للحشو.

‎انخفض إنتاج الأسمنت بنسبة 5.2 في المائة والبناء الخرساني بنسبة 45.6 في المائة والجبس البناء بنسبة 81.7 في المائة.