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    المنتجات الأذربيجانية تعرض في ألمانيا

    ٠٣.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥‎٤]

    باكو، 3 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    سيقام معرض الغذاء الدولي "Anuga 2019" في مدينة كولونيا الألمانية في الفترة ما بين 9-5 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن 18 شركة أذربيجانية تعمل في مجال صناعة الغذاء ستشارك في المعرض بالجناح الوطني الموحد.

    يذكر أن "أنوغا" هو واحد من أكبر المعارض الغذائية في العالم. تشارك في المعرض شركات من أكثر من 100 بلد في جميع أنحاء العالم في كل عام.

    AZERTAG.AZ :المنتجات الأذربيجانية تعرض في ألمانيا
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