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    اقتصاد


    معرض المنتجات الباكستانية في باكو

    ١٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٤٩]

    باكو، 15 أكتوبر، (أذرتاج).

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأنه سيقام خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر الحالي معرض المنتجات الباكستانية في باكو مضيفا أن المعرض سيتم تنظيمه في قصر باكو الرياضي.

    AZERTAG.AZ :معرض المنتجات الباكستانية في باكو
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