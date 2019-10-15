معرض المنتجات الباكستانية في باكو
AzerTAg.az
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٥:٤٩]
باكو، 15 أكتوبر، (أذرتاج).
افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأنه سيقام خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر الحالي معرض المنتجات الباكستانية في باكو مضيفا أن المعرض سيتم تنظيمه في قصر باكو الرياضي.
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