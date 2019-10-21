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    4.2 بالمائة زيادة في مجال إنتاج المواد الإنشائية

    ٢١.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٠]

    باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    شكل حجم المنتجات في مجال إنتاج المواد الإنشائية بزيادة 4.2 بالمائة 580.5 مليون مانات خلال شهري يناير- سبتمبر من السنة الجارية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه لوحظت انخفاض بمعدل 1.2 بالمائة في مجال إنتاج الأسمنت و57.4 بالمائة في إنتاج الجير و76.8 بالمائة في إنتاج لبنات بنائية من الأسمنت والأحجار الصناعية والخرسانة والآجور.‎

    AZERTAG.AZ :4.2 بالمائة زيادة في مجال إنتاج المواد الإنشائية
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