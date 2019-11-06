افتتاح المعرض الصناعي الدولي الثاني في باكو

باكو، 6 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

افتتح اليوم المعرض الصناعي الدولي الثاني "CASPINDEXPO 2019" في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج أن السفير الإيراني لدى أذربيجان جواد جهانقير زاده تحدث عن أهمية المعرض مشيرا إلى مشاركة الأشهر الشركات الإيرانية في المعرض.

كما تحدث السفير عن تطور العلاقات الاقتصادية بين بلدينا في السنوات الأخيرة وأعرب عن ثقته في أن كلا البلدين سيستفيدان من هذا التعاون.

سيستمر المعرض حتى 8 نوفمبر.