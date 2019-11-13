منتجات "صنع في أذربيجان" في معرض Food and Hotel China 2019
AzerTAg.az
١٣.١١.٢٠١٩ [١٦:١٠]
باكو، 13 نوفمبر (أذرتاج).
بدعم من وزارة الاقتصاد الأذربيجانية و صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) تعرض منتجات من صُنع أذربيجان في معرض Food and Hotel China 2019 الدولي المقام في مدينة شنغهاي الصينية.
أفادت وكالة أذرتاج ان النبيذ والكحوليات وعصائر الفواكه والمعلبات والحلويات والفواكه المجففة من المنتجات الاذربيجانية المعروضة في جناح خاص باذربيجان في المعرض.
سيستمر المعرض حتى الرابع عشر من نوفمبر.
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