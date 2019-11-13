    • / اقتصاد

    اقتصاد


    منتجات "صنع في أذربيجان" في معرض Food and Hotel China 2019

    ١٣.١١.٢٠١٩ [١٦:١٠]

    باكو، 13 نوفمبر (أذرتاج).

    بدعم من وزارة الاقتصاد الأذربيجانية و صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) تعرض منتجات من صُنع أذربيجان في معرض Food and Hotel China 2019 الدولي المقام في مدينة شنغهاي الصينية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان النبيذ والكحوليات وعصائر الفواكه والمعلبات والحلويات والفواكه المجففة من المنتجات الاذربيجانية المعروضة في جناح خاص باذربيجان في المعرض.

    سيستمر المعرض حتى الرابع عشر من نوفمبر.

    AZERTAG.AZ :منتجات "صنع في أذربيجان" في معرض Food and Hotel China 2019
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.١١.٢٠١٩ [١٣:٠٩]
    افتتاح المعرض الصناعي الدولي الثاني في باكو
    ٠٢.١١.٢٠١٩ [١٨:١٥‎]
    معرض "CASPINDEXPO-2019" في باكو
    ١٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٤٩]
    معرض المنتجات الباكستانية في باكو
    ٠٣.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥‎٤]
    المنتجات الأذربيجانية تعرض في ألمانيا
    منتجات "صنع في أذربيجان" في معرض Food and Hotel China 2019 منتجات "صنع في أذربيجان" في معرض Food and Hotel China 2019