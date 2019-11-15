حجم منتجات كيماوية مصدرة من البلد

باكو، 15 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تم تصدير 433 ألف و727 طن من المنتجات الكيميائية من أذربيجان خلال اشهر يناير - أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الكيماوية المصدرة بلغت 86 مليونا و582 ألف دولار أمريكي.

يذكر أن قيمة 201 ألف و420 طن من المنتجات الكيماوية المصدرة من البلاد خلال نفس الفترة للعام الماضي بلغت 63 مليونا و855 ألف دولار.