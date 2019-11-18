توجيه 11.4 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال 10 أشهر

باكو، 18 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تم توجيه 11 مليارا و407.4 مليون مانات أو 66.8 في المئة أقل من نفس الفترة من العام الماضي إلى رأس المال الثابت خلال الفترة ما بين يناير – أكتوبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 65.5 في المائة من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت صرفت في إنشاء المنشآت الإنتاجية.