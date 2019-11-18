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    توجيه 11.4 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال 10 أشهر

    ١٨.١١.٢٠١٩ [١٣:٤٠]

    باكو، 18 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تم توجيه 11 مليارا و407.4 مليون مانات أو 66.8 في المئة أقل من نفس الفترة من العام الماضي إلى رأس المال الثابت خلال الفترة ما بين يناير – أكتوبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 65.5 في المائة من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت صرفت في إنشاء المنشآت الإنتاجية.

    AZERTAG.AZ :توجيه 11.4 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال 10 أشهر
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