توجيه 11.4 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال 10 أشهر
AzerTAg.az
١٨.١١.٢٠١٩ [١٣:٤٠]
باكو، 18 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
تم توجيه 11 مليارا و407.4 مليون مانات أو 66.8 في المئة أقل من نفس الفترة من العام الماضي إلى رأس المال الثابت خلال الفترة ما بين يناير – أكتوبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 65.5 في المائة من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت صرفت في إنشاء المنشآت الإنتاجية.
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