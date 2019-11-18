حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون

باكو، 18 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 9 أحداث جنائية خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 12 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 9 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا بما فيهم 6 أشخاص تهربوا من تنفيذ التزاماتهم القانونية المدنية.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت 5 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 5 أحداث متعلقة بالمخدرات.

وألقي القبض على 20 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.