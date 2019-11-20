أذربيجان تنتج أكثر من 323 الف طن من الميثانول

باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

صدرت شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) خلال أشهر يناير - أكتوبر للعام الجاري 74.7 ألف طن من البروبيلين و85.5 الف طن من البولي إثيلين و98 الف طن من إثيلين و323 الف طن من الميثانول.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم تصدير 0.9 ألف طن من البروبيلين و0.8 الف طن من البولي إثيلين.

ارتفع إنتاج المنتجات في الصناعة الكيميائية خلال 10 أشهر بنسبة 26.5 في المئة مقارنة مع يناير 2018.

زاد إنتاج الإثيلين المطلق من المنتجات الكيميائية الأساسية بنسبة 0.8 في المائة وإنتاج البولي إثيلين بنسبة 59.2 في المائة وإنتاج البروبيلين بنسبة 14.5 في المائة خلال الشهر السابق.