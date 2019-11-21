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    توقيع اتفاقية بين حكومة صربيا وشركة اذربيجانية

    ٢١.١١.٢٠١٩ [٢٠:٠٧]

    بلغراد، 21 نوفمبر، (أذرتاج).

    تم في الحادي والعشرين من نوفمبر توقيع اتفاقية بين حكومة صربيا وشركة "Azvirt" الأذربيجانية بخصوص انشاء طريق روما-لوزنيسا البري. وشارك في حفل التوقيع رئيس صربيا الكسندر فوتشيتش ايضا.

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 467.5 مليون يورو تنص على انشاء الطريق البري بطول 80 كم من قبل الشركة الأذربيجانية. كما تتضمن الاتفاقية انشاء جسر علي نهر سافا.

    وصرحت وزارة الانشاء والنقل والبنية التحتية الصربية بأن المشروع سيتم تنفيذه بأموال حكومة صربيا وقرض بحجم 210 مليون يورو تخصصه أذربيجان مضيفة أن اتفاقية القرض تم توقيعها في عام 2018م.

    ومن المقرر ان يتم استكمال المشروع بحلول 2023م.

    AZERTAG.AZ :توقيع اتفاقية بين حكومة صربيا وشركة اذربيجانية
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