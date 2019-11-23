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    71.6 % من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت توجه إلى قطاعتي الصناعة والبناء

    ٢٣.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٧]

    باكو، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تم توجيه 49.4 في المائة من جميع المصادر المالية إلى رأس المال الثابت لتنمية قطاعة البلد الاقتصادية و22.2 في المائة منها لمجال البناء خلال الفترة ما بين يناير – أكتوبر من العام الجاري.

    وقالت هيئة الإحصاء في تصريح لوكالة (أذرتاج) أن 13.6 في المائة من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت صرفت لتنمية النقل واقتصاد التخزين و3.5 في المائة في اقتصادات الزراعة والغابات وتربية الأسماك و2.9 في المائة في إدارة الدولة والدفاع عنها والمائتين في المعلومات والاتصالات والتعليم و0.9 في المائة في التجارة بالجملة والتجزئة وسائر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية العامة و0.5 في المائة في تنظيم المعيشة والمرافق العامة و0.2 في المائة في الاستراحة والترفيه والفنون.

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