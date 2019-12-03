أذرتاج تشارك في معرض باكوتيل 2019م بجناحها الخاص
AzerTAg.az
٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٦:٥٣]
باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج
تشارك وكالة أذرتاج في معرض باكوتيل 2019م في النسخة التذكارية الـ25 الدولي للاتصالات الخلوية والابتكارات والتكنولوجيا العليا بنجاحها الخاص. وبين مشاركي المعرض هذا العام الذي تشارك في فعالياته نحو 240 شركة عن 23 بلدا شركات الاتصالات والتكنولوجيا العليا الرائدة وكذلك مشغلات الاتصالات الجوالة الأذربيجانية ومزودو خدمة الانترنت ومتكاملات النظم وموزعات العلامات التجارية الشهيرة.
وتعرض على جناح أذرتاج الخاص كما هو الحال سنويا منتجات الطبع والوسائط المتعددة المنتجة من قبل الوكالة وتقارير فيديو تتحدث عن الأماكن الخلابة والتاريخية للجمهورية.
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