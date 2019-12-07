باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

كشفت ملابسات 26 حادثا جنائيا في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 19 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 55 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 27 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثين مروريين على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة شخص.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 15 حادثا متعلقا بالمخدرات وحادث بشأن حيازة الأسلحة والمعدات الحربية حيازة غير قانونية.

وألقي القبض على 33 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.