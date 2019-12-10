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    إشراك 3 مروحيات في عملية إخماد الحريق المندلع في سوق المواد الإنشائية "أورو هوم"

    ١٠.١٢.٢٠١٩ [١٠:٠٠]

    باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

    قالت وزارة الطوارئ في بيان إنها سخرت قوات إضافية و3 مروحيات لإطفاء الحريق المندلع لدى سوق المواد الإنشائية "أورو هوم" الواقعة بحي بناقدي للعاصمة باكو.

    أفادت أذرتاج أن عملية إخماد الحريق جارية.

    AZERTAG.AZ :إشراك 3 مروحيات في عملية إخماد الحريق المندلع في سوق المواد الإنشائية "أورو هوم"
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