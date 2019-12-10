باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج نشرت وزارة الطوارئ بيانا بشأن حريق نشب لدى محل "أورو هوم" الجاري للمواد الإنشائية بحي بناقدي للعاصمة باكو. أفادت أذرتاج عن بيان الطوارئ أن طواقم الإطفاء وقوات البحث والإنقاذ أحضرت مكان الحادث على الفور. وأعمال إخماد الحريق جارية حاليا.

AZERTAG.AZ : بيان الطوارئ بشأن حريق ناشب لدى محل "أورو هوم" التجاري

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