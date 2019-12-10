عملية إخماد الحريق المندلع في سوق المواد الإنشائية جارية

باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

عملية إخماد الحريق المندلع في سوق المواد الإنشائية "أورو هوم" الواقعة في حي بناقدي للعاصمة باكو من جانب قوات إطفاء الحريق لوزارة الطوارئ بدعم 3 مروحيات.

أفادت أذرتاج أن الطوارئ سخرت قوات إضافية إلى مكان الحادث لحماية المحلات المحاذية والمواد الإنشائية حول المكان قدر المستطاع.