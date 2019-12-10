عملية إخماد الحريق المندلع في سوق المواد الإنشائية جارية
AzerTAg.az
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٣:١٣]
باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج
عملية إخماد الحريق المندلع في سوق المواد الإنشائية "أورو هوم" الواقعة في حي بناقدي للعاصمة باكو من جانب قوات إطفاء الحريق لوزارة الطوارئ بدعم 3 مروحيات.
أفادت أذرتاج أن الطوارئ سخرت قوات إضافية إلى مكان الحادث لحماية المحلات المحاذية والمواد الإنشائية حول المكان قدر المستطاع.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٥:٣٦]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٤:١٧]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١١:٥٥]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٤٥]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٧:٤٢]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٧:٤٠]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٧:٢٠]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:١٤]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٥]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣١]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٥]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٢]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٩]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١١:٢١]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٣:٤٧]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢١]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٨]
٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٨:١٣]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٣:٠٤]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٦:٣١]
٢٥.١١.٢٠١٩ [١٧:١١]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٢١]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٤]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٢١]
٢٨.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٥]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٣]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٥:٤٥]
٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٩]
٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٤]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٥:٣٦]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٤:١٧]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٣:١٣]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١١:٥٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك