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    عملية إخماد الحريق المندلع في سوق المواد الإنشائية جارية

    ١٠.١٢.٢٠١٩ [١٣:١٣]

    باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

    عملية إخماد الحريق المندلع في سوق المواد الإنشائية "أورو هوم" الواقعة في حي بناقدي للعاصمة باكو من جانب قوات إطفاء الحريق لوزارة الطوارئ بدعم 3 مروحيات.

    أفادت أذرتاج أن الطوارئ سخرت قوات إضافية إلى مكان الحادث لحماية المحلات المحاذية والمواد الإنشائية حول المكان قدر المستطاع.

    AZERTAG.AZ :عملية إخماد الحريق المندلع في سوق المواد الإنشائية جارية
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