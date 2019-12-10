حضور حوالي 25 ألف زائر لمعرض "باكو تيل 2019"

باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

اختتمت فعاليات معرض "باكو تيل 2019" (Bakutel 2019) السنوي الأذربيجاني الدولي للاتصالات والابتكارات والتكنولوجيا العليا.

وأفادت وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا لوكالة أذرتاج أنه حضر المعرض حوالي 25 ألف زائر على مدار 4 أيام في هذا العام ومنهم 6 الاف طفل. تم تنظيم الجولات لعدد من تلاميذ المدارس الثانوية والأطفال من دور الأيتام المصابين بالتوحد وضعف البصر والسمع في المعرض مع تنظيم عدة فعاليات بمشاركتهم. يتميز معرض اليوبيل في هذا العام عن غيرها بمشاركة عدد كبير من الزوار وخاصة رواد الأعمال الشباب والطلبة والأطفال.

شاركت حوالي 240 شركة من 23 دولة في معرض"Bakutel 2019". انضمت للمعرض المجموعة الوطنية المكونة من شركات تكنولوجيا المعلومات الرائدة بدعم من الغرف التجارية وسفارات الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة وإيران وإسرائيل وتركيا وروسيا وبلاروس وسلوفينيا وكرواتيا والدول الأخرى.

شاركت وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا في معرض "Bakutel 2019" بـ10 وكالات لها وعرضت أحدث إنجازاته. من الجدير بالذكر أن شركة " Caspian Event Organisers" منحت شهادة "الجناح لأكثر زيارة في معرض Bakutel 2019" لوزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا.

كان من أهم الموضوعات لمعرض "Bakutel 2019" هو "إنترنت الأشياء". ليس من قبيل الصدفة أن "مؤتمر الابتكار الثاني لبحر قزوين" الذي تم تنظيمه في إطار المعرض، كان مكرساً لموضوع "إنترنت الأشياء: أساس المجتمع الحديث".

احتلت المشاريع الجديدة مكانة خاصة. تم عرض مشاريع برامج الاختبار الأولى لمركز التدريس والتطبيقات لمختبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومختبر إنترنت الأشياء التابع لشركة مايكروسوفت أذربيجان. تشمل حلول “Air quality monitor” و“Smart Home” و"أنظمة الري الذكية" و“Cleaner drone” و“Parking observer” و“Fleet management system IoT” "الباب الدوار الذكي" و وبرنامج التعليم "IoT Maker" . قدمت شركة " Smart Home" نظاماً ذكياً مخصصاً للإدارة الآلية للبيوت "المبنى الذكي والمنزل الذكي" وكذلك تقدم شركة " Spektra" نظام "Agro-Monitoring" الخاصة للزراعة وشركة “Beta Dynamics” منصتها السحابية الخاصة لإدارة أجهزة “Beta Cloud – IoT”.

أثار معهد الأبحاث العلمية لقضايا النقل والطيران للأكاديمية الوطنية للطيران بمشروعه المرتبط بإدارة أضواء المرور وجامعة أذربيجان الحكومية للنفط والصناعة بمشروعها "الزهرية الذكية" المرتبط بالحلول الإلكترونية والمبرمجة المسماة بGardenX اهتماماً في المعرض.

تم تقديم 26 مشروعاً ناشئاً لوكالة الابتكار في جناح العرض Startup Avenue. تمكن المشاركون في المعرض من الحصول على معلومات حول الشركات الناشئة لمركز "باراما" للاحتضان والإسراع للأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تبادل المشاركون في دورات STEM التي تم تنظيمها مجاناً لدعم أطفال أسر الشهداء بمساعدة وكالة الابتكار ورابطة "ظفر" العامة إنجازاتهم مع الزوار.

تعرض شركة"Azermarka" المساهمة في جناحها كتب الطوابع مثل "أذربيجان". "ناختشيفان" و"أذربيجان" و"باكو لي" و"أذربيجان لمدة 100 عام. 1918-2018 "وطوابع بريدية صدرت في عام 2019 وظروف اليوم الأول والمغناطيس والبطاقات البريدية والكروت البريدية والشالات والمفكرات في الموضوعات " ناختشيفان "و" باكو" وغيرهما.

يعرض جناح مركز الأبحاث في التقنية المتقدمة جيلاً جديداً من أنابيب الكربون النانوية أحادية الغلاف وتدفق المياه في أنابيب نانو كربونية أحادية الغلاف ونانو وفوسفوريات دقيقة تغطي الطيف الأصفر والأخضر والأحمر لضوء LED.

في إطار Bakutel 2019، تم عرض فيلم " الرسالة الناطقة" بنظامي (tiflo) و(surdo) المناسبين للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية وتم تطوير هذا الإصدار من الفيلم من قبل وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا وجمعية المكفوفين لدعم تكوين تكافؤ الفرص لهؤلاء الأشخاص.