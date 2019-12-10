تسخير طائرة إطفاء لعملية إطفاء الحريق الناشب في سوق المواد الإنشائية

باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

عملية إخماد الحريق المندلع في سوق المواد الإنشائية "أورو هوم" الواقعة في حي بناقدي للعاصمة باكو جارية من جانب قوات إطفاء الحريق لوزارة الطوارئ بدعم 3 مروحيات.

أفادت أذرتاج عن بيان الطوارئ أن الوزارة سخرت لعملية إطفاء الحريق طائرة إطفاء من نوع بي ايه 200 تش اس تابعة لها.