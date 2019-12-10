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    تسخير طائرة إطفاء لعملية إطفاء الحريق الناشب في سوق المواد الإنشائية

    ١٠.١٢.٢٠١٩ [١٤:١٧]

    باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

    عملية إخماد الحريق المندلع في سوق المواد الإنشائية "أورو هوم" الواقعة في حي بناقدي للعاصمة باكو جارية من جانب قوات إطفاء الحريق لوزارة الطوارئ بدعم 3 مروحيات.

    أفادت أذرتاج عن بيان الطوارئ أن الوزارة سخرت لعملية إطفاء الحريق طائرة إطفاء من نوع بي ايه 200 تش اس تابعة لها.

    AZERTAG.AZ :تسخير طائرة إطفاء لعملية إطفاء الحريق الناشب في سوق المواد الإنشائية
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