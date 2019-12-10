حصر الحريق الناشب في سوق المواد الإنشائية "أورو هوم"

باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

قال اعتبار ميرزايف إن الحريق الناشب في سوق المواد الإنشائية "أورو هوم" حصر تماما.

أفادت أذرتاج عن ميرزايف نائب وزير الطوارئ قوله لصحفيين قبل قليل إن الطوارئ سخرت لإخماد الحريق 3 مروحيات وطائرة إطفاء وأكثر من 40 سيارة إطفاء وأكثر من 250 فرد والحريق محصور.

ويجري التحقيق مع الحادث وكشف ملابساته.