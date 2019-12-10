    • / مجتمع

    مجتمع


    حصر الحريق الناشب في سوق المواد الإنشائية "أورو هوم"

    ١٠.١٢.٢٠١٩ [١١:٥‎٥‎]

    باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

    قال اعتبار ميرزايف إن الحريق الناشب في سوق المواد الإنشائية "أورو هوم" حصر تماما.

    أفادت أذرتاج عن ميرزايف نائب وزير الطوارئ قوله لصحفيين قبل قليل إن الطوارئ سخرت لإخماد الحريق 3 مروحيات وطائرة إطفاء وأكثر من 40 سيارة إطفاء وأكثر من 250 فرد والحريق محصور.

    ويجري التحقيق مع الحادث وكشف ملابساته.

    AZERTAG.AZ :حصر الحريق الناشب في سوق المواد الإنشائية "أورو هوم"
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٣٦]
    الطوارئ تخمد الحريق المندلع لدى سوق "أورو هوم" للمواد الإنشائية
    ١٠.١٢.٢٠١٩ [١٤:١٧]
    تسخير طائرة إطفاء لعملية إطفاء الحريق الناشب في سوق المواد الإنشائية
    ١٠.١٢.٢٠١٩ [١٣:١٣]
    عملية إخماد الحريق المندلع في سوق المواد الإنشائية جارية
    ١٠.١٢.٢٠١٩ [١٠:٠٠]
    إشراك 3 مروحيات في عملية إخماد الحريق المندلع في سوق المواد الإنشائية "أورو هوم"
    حصر الحريق الناشب في سوق المواد الإنشائية "أورو هوم" حصر الحريق الناشب في سوق المواد الإنشائية "أورو هوم" حصر الحريق الناشب في سوق المواد الإنشائية "أورو هوم"