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    الطوارئ تخمد الحريق المندلع لدى سوق "أورو هوم" للمواد الإنشائية

    ١٠.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٣٦]

    باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

    عملية شاملة نفذتها قوات الإطفاء لوزارة الطوارئ تمكنت من إطفاء الحريق المندلع صباح العاشر من ديسمبر اليوم لدى سوق المواد الإنشائية "أورو هوم" الواقعة بحي بناقدي للعاصمة باكو وذلك على جانب الطريق البري السريع الواصل بين باكو وحدود روسيا.

    أفادت أذرتاج أن الحريق تعامل معه 150 فرد بدعم 29 سيارة إطفاء لجهاز الحماية من الحريق للطوارئ و200 فرد بدعم 16 سيارة لجهاز البحث والإنقاذ للطوارئ و3 مروحيات وطائرة إطفاء للمطافئ الجوية و53 فردا بدعم 3 سيارة إطفاء لجيش الدفاع المدني للطوارئ.

    وتستمر أعمال التبريد حاليا.

    وحسب مؤشرات ابتدائية فإن الحريق جرف هيكتارين من مساحة عامة بلغت 5 هيكتارات من السوق فيما تمكنت قوات الإطفاء من حماية القسم الباقي من السوق والمنشآت المحاذية بما فيه البيوت السكنية المطلة عليها بشجاعة رجال الإطفاء.

    ويفيد الاحتمال الابتدائي أن الحريق اندلع في أسلاك الطاقة الكهربائية في محل بيع البلاط بالسوق ويجري التحقيق حاليا.

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تخمد الحريق المندلع لدى سوق "أورو هوم" للمواد الإنشائية
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