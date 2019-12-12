حرس الحدود حال دون نقل قرابة 5 كيلوغرامات من المخدرات إلى البلاد

باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج

جراء الإجراءات المتخذة لضمان الحراسة الأمينة لحدود الدولة حالت دائرة حدود الدولة دون نقل المخدرات بطريقة غير شرعية إلى أراضي البلاد.

تفيد وكالة أذرتاج استناداً إلى المكتب الصحفي لدائرة حدود الدولة أنه في 8 ديسمبر أوقف أفراد خفر السواحل لدائرة الحدود شخصين كانا يسلكان سلوكاً يثير الشك داخل السيارة من طراز “Mercedes-Benz Viano” أرقامها 99-SC-230 في قرية "سوتاموردوف" من محافظة لنكران. أثناء تفتيشهما تم العثور على مواد المخدرات بوزنها الإجمالي ب 4 كيلوغرامات و750 غرام ومنها الأفيون بوزن 3 كيلوغرامات والهيرويين بوزن كيلو واحد ومادة الميتامفيتامين 750 غرام والحبوب من طراز"ميتادون-40" بعدد 2680.

الموقوفان هما من سكان مقاطعة لنكاران: سيافوش رامز محمدوف من مواليد عام 1979 وفارز شعبان عبد اللهييف، وتبين أن سيافوش محمدوف قد حكم عليه بالسجن في وقت سابق بسبب تناوله مواد المخدرات.

وتتواصل إجراءات التحقيق والاستجواب على أساس القضية الجنائية التي تم رفعها بصدد هذا الحدث.