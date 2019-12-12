وزارة الداخلية: توقيف 6 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي

باكو، 12 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم كشف ملابسات 16 حادثا جنائيا في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 6 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 31 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 12 شخصا تهرب من تنفيذ التزاماته المدنية القانونية.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثين مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخصين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 7 أحداث متعلقة بالمخدرات وحادث متعلق بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

وألقي القبض على 30 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.