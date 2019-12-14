وزارة الداخلية: توقيف 10 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي

باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم كشف ملابسات 10 أحداث جنائية في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 18 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 35 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 10 أشخاص تهرب من تنفيذ التزاماته المدنية القانونية.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثا مروريا على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخص.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 4 أحداث متعلقة بالمخدرات.

وألقي القبض على 31 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.