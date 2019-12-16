وقوع 15638 حادثة حريق على نطاق البلد العام الحالي

باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج

سجلت 15 الفا و638 حادثة حريق على نطاق الجمهورية خلال مدة الأشهر الـ11 من العام الحالي ومنها 4266 حادثة في العاصمة باكو.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الطوارئ أن 21 حادثة منها كانت كبيرة مضيفة أن طواقم الطوارئ تعاملت 47 حادثة حريق يوميا متوسطا.

وأشارت إلى أن شجاعة المطافئ حمت نحو 1472 هيكتار من مزارع الحبوب وكذلك حوالي 400 ألف متر مربع من مساحة المنشآت من الحريق. والحرائق المندلعة لدى مساحات غابية أخمدت بدعم طائرات ومروحيات الإطفاء للوزارة بدعم أفراد قوات الدفاع المدني وقوات المراكز الفرعية الجهوية بالحيلولة دون انتشارها إلى مناطق واسعة.

وبفضل جهود طواقم الإطفاء للوزارة تمت حماية 86 منشأة حكومية و323 منشأة خاصة و346 مبنى سكني متعددة الطوابق و526 مسكن فدري و480 منشأة خدمية و276 معدة فنية مختلفة من الحرائق. كما تم إجلاء 1030 شخص إلى مناطق آمنة في أثناء إخماد الحرائق.