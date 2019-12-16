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    توجيه 12.7 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال 11 شهرا

    ١٦.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣٤]

    باكو، 16 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاجذأ)

    تم توجيه 12 مليارا و786.9 مليون مانات إلى رأس المال الثابت خلال الفترة ما بين يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 67.4 في المائة من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت صرفت في إنشاء المنشآت الإنتاجية و65.7 في المائة من إجمالي الاستثمارات إلى إنتاج السلع و24.9 في المائة للخدمات و9.4 في المائة إلى بناء المنازل. شكلت الاستثمارات الرأسمالية الداخلية 70.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات.

    كما شكلت المؤسسات والمنظمات في التكلفة الإجمالية لاستثمارات المتوجة الى رأس المال الثابت بنسبة 56 في المائة وصناديق الميزانية بنسبة 27.2 في المائة والقروض المصرفية بنسبة 7.7 في المائة والصناديق الخاصة بنسبة 6.6 في المائة وصناديق الدولة من خارج الميزانية 1.6 في المائة والصناديق الأخرى 0.9 في المئة.

    AZERTAG.AZ : توجيه 12.7 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال 11 شهرا
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