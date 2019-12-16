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    وزارة الداخلية: توقيف 21 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي

    ١٦.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٥‎]

    باكو، 16 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم كشف ملابسات 36 حادثا جنائيا في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 9 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 21 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 10 أشخاص تهرب من تنفيذ التزاماته المدنية القانونية.

    وأضافت أن الطرق البرية شهدت 4 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 16 حادثا متعلقا بالمخدرات وحادثا متعلقا بحيازة الأسلحة والذخائر الحية حيازة غير قانونية.

    وألقي القبض على 57 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :وزارة الداخلية: توقيف 21 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي
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