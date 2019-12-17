حجم منتجات كيماوية مصدرة من البلد
AzerTAg.az
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٤:٣٣]
باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج(
تم تصدير 494.7 ألف طن من المنتجات الكيميائية من أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر من عام 2019.
بلغت قيمة المنتجات الكيماوية المصدرة 95.4 مليون دولار أمريكي وفقا للبيانات الجمركية الرسمية.
يذكر أن قيمة 244.3 ألف طن من المنتجات الكيماوية المصدرة من البلاد خلال نفس الفترة لعام 2018 بلغ 73.3 مليون دولار.
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