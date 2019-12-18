تصدير 331 الف طن من الميثانول

باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

صدرت شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) خلال أشهر يناير - نوفمبر للعام الجاري 77.1 ألف طن من البروبيلين و88 الف طن من البولي إثيلين و102.3 الف طن من إثيلين و331.8 الف طن من الميثانول.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أنه تم تصدير 2.8 ألف طن من البروبيلين و1.8 الف طن من البولي إثيلين.

وزاد إنتاج البروبيلين بنسبة 58.7 في المائة والإثيلين بنسبة 15.1 في المائة.