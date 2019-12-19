71.6 % من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت توجه إلى قطاعتي الصناعة والبناء

باكو، 19 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم توجيه 49.2 في المائة من جميع المصادر المالية إلى رأس المال الثابت لتنمية قطاعة البلد الاقتصادية و22.4 في المائة منها لمجال البناء خلال الفترة ما بين يناير – نوفمبر من العام الجاري.

وقالت هيئة الإحصاء في تصريح لوكالة (أذرتاج) ان 13 في المائة من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت صرفت لتنمية النقل واقتصاد التخزين و3.5 في المائة في اقتصادات الزراعة والغابات وتربية الأسماك و3.1 في المائة في إدارة الدولة والدفاع عنها و2.1 في المائة في التعليم و1.9 في المائة في المعلومات والاتصالات والمائة في التجارة بالجملة والتجزئة وو0.9 في المائة في سائر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية العامة و0.8 في المائة في تنظيم المعيشة والمرافق العامة و0.2 في المائة في الاستراحة والترفيه والفنون.