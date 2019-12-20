توجيه المؤسسات الخارجية 3.7 مليارات مانات إلى الرأسمال الثابت
AzerTAg.az
٢٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠١]
باكو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
تم توجيه 3 مليارات و766.7 مليون مانات إلى الرأسمال الثابت من قبل المؤسسات والمنظمات الخارجية في الفترة ما بين يناير – نوفمبر من العام الجاري.
وقالت هيئة الإحصاء في تصريح لوكالة أذرتاج إن 3 مليارات و181.2 مليون مانات او ما يساوي 84.5 في المائة من الأموال الموجهة إلى الرأسمال الثابت على حساب أموال البلاد الخارجية والمنظمات الدولية أتت من حصص المستثمرين من بريطانيا العظمى وماليزيا وسويسرا وفرنسا وتشيكيا وتركيا والنرويج وروسيا وايران والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
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