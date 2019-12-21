الإحصاء تكشف قيمة منتجات صناعة المعادن

باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

كشفت هيئة الإحصاء عن حجم وقيمة المنتجات في مجال صناعة المعادن في البلد خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر العام الحالي.

أفادت أذرتاج عن بيان الإحصاء أن قيمة المنتجات في مجال صناعة المعادن وصنع الأدوات المعدنية 8ر686 مليون مانات.

وجاء في البيان أنها لاحظت ارتفاعا بنسبة 4ر82 في المائة في مجال إنتاج صنع الأدوات المعدنية فيما انخفض الإنتاج في صناعة المعادن بنسبة 7ر11 في المائة.

وقالت إن حجم المنتجات في المجال بلغ 20 الفا و6ر246 طن خلال الفترة المذكورة.