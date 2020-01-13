  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الداخلية: توقيف 29 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة

    ١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٦]

    باكو، 13 يناير، أذرتاج

    كشفت ملابسات 25 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 4 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 7 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم شخصان كانا مطلوبين بصفتهما مدينين.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 18 حادثة متعلقة بالمخدرات و3 حوادث تعلق بحيازة الأسلحة والمعدات العسكرية غير شرعي.

    وألقي القبض على 29 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: توقيف 29 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٩]
    علميات البحث والتحري الفورية تكشف عن ملابسات 40 حادثا جنائيا
    ٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]
    وزارة الداخلية: توقيف 12 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي
    ٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤٩]
    علميات البحث والتحري الفورية تكشف عن ملابسات 13 حادثا جنائيا
    ٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٠٤]
    وزارة الداخلية: توقيف 31 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي
    الداخلية: توقيف 29 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة الداخلية: توقيف 29 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة