الجمارك تكشف حجم منتجات الصناعة الكيميائية المصدرة من أذربيجان عام 2019م
AzerTAg.az
١٤.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٣٠]
باكو، 14 يناير، أذرتاج
كشفت هيئة الجمارك عن حجم منتجات الصناعة الكيميائية المصدرة من أذربيجان خلال عام 2019م الماضي.
أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن البلد صدر خلال 2019م 9ر536 ألف طن من منتجات الصناعة الكيميائية بقيمة 8ر102 مليون دولار.
يذكر أن أذربيجان صدرت خلال 2018م 6ر262 ألف طن من منتجات الصناعة الكيميائية بقيمة 1ر78 مليون دولار.
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