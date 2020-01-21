الإحصاء تكشف حجم الأموال الموجهة إلى رأس المال الثابت خلال 2019م

باكو، 21 يناير، أذرتاج

كشفت هيئة الإحصاء عن حجم الأموال الموجهة إلى رأس المال الثابت خلال 2019م الماضي.

أفادت أذرتاج عن بيان الإحصاء أن 17 مليارات و3ر184 مليون مانات حوّلت إلى رأس المال الثابت خلال عام 2019م الماضي من جميع الموارد المالية من اجل تنمية المجالات الاقتصادية والاجتماعية في البلد وأتت 4ر65 في المائة من الأموال المصروفة من حصة أعمال الإنشاء والبناء مباشرا.

كما صرفت من الرأسمال العام 3ر66 في المائة لإنتاج السلع و8ر25 في المائة لمجالات الخدمات و9ر7 في المائة لبناء المنازل. شكلت الأموال الموجهة إلى رأس المال الثابت من الموارد الداخلية 8ر69 في المائة من إجمالي الرأسمال.

كما شكلت أموال المؤسسات والمنظمات في القيمة العامة من الأموال الموجهة إلى رأس المال الثابت 52 في المائة وأموال الميزانية بنسبة 3ر28 في المائة والقروض المصرفية بنسبة 12 في المائة والأموال الخاصة للأهالي بنسبة 7ر5 في المائة وأموال صناديق الدولة خارجة الميزانية 2ر1 في المائة والأموال الأخرى 8ر0 في المئة.