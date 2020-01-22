باكو، 22 يناير، أذرتاج

كشفت ملابسات 26 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 7 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 34 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 3 أشخاص تهربوا من تنفيذ التزاماتهم المدنية القانونية و19 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين.

وحدثت حادثة مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل شخص.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 20 حادثة متعلقة بالمخدرات وحادثة متعلقة بحيازة غير مشروعة للأسلحة والمعدات لها.

وألقي القبض على 40 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.