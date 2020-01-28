الوكالة الحكومية أصلحت 1376 كم من الطرق البرية العام الماضي

باكو، 28 يناير، أذرتاج

قال صالح محمدوف إن الوكالة الحكومية لرعاية الطرق البرية أصلحت العام الماضي 1376 كم من الطرق على نطاق الجمهورية.

أفادت أذرتاج عن محمدوف رئيس الوكالة الحكومية قوله في كلمة ألقاها في اجتماع عام منعقد لها لنتائج عام 2019م الماضي والمهام المنوطة لعام 2020م الجاري إنها أنجزت 56 مشروعا وفقا لخطة الفعاليات لعام 2019م التي شملت على 6ر1376 كم من الطرق البرية في البلد.

وأوضح محمدوف أن خطة الفعاليات المنجزة تضم مشاريع الطرق البرية الـ7 ذات الأهمية الجمهورية والـ39 ذات الأهمية الجهوية بين القرى والأرياف والـ10 في ضواحي العاصمة باكو والـ14 المعنية بإنشاء الجسور الجديدة والـ7 لممرات المشاة والراجلين بالإضافة إلى ما تم إنجازه على حساب أموال صندوق الطرق البرية المستهدفة الـ3 ذات الأهمية الجمهورية بطول 8ر43 كم والـ13 ذات الطرق الجهوية والريفية بطول 3ر79 كم وكذلك الطرق البرية في العاصمة باكو بطول 6ر197 كم من حيث الإنشاء وإعادة البناء والإصلاح الشامل.