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    منتجات اذربيجانية تعرض في "Gulfood 2020"

    ١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:١٤]

    باكو، 17 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تعرض المنتجات الأذربيجانية في معرض الغذاء الدولي "Gulfood 2020"الذي يعقد في الفترة ما بين 16-20 فبراير في مدينة دبي للإمارات المتحدة العربية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد ان المعرض سيعقد بدعم وزارة الاقتصاد الأذربيجانية وتنظيم صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (اذبرومو). توجهت بعثة التصدير الأذربيجانية إلى مدينة دبي للترويج للعلامة التجارية "صنع في أذربيجان"Made in Azerbaijan ولمنتجاتنا المحلية في الخارج.

    تضم بعثة التصدير 20 شركة أذربيجانية تعمل في مجالات إنتاج الحليب ومنتجات الألبان والعسل والبندق وعصائر الفاكهة والحلويات والخضروات والمنتجات المعلبة والفواكه المجففة والتمر.

    خلال الزيارة، سيعقد رجال الأعمال الأذربيجانيين اجتماعات مع نظرائهم الأجانب.

    AZERTAG.AZ :منتجات اذربيجانية تعرض في "Gulfood 2020"
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