زيادة انتاج الميثانول بنسبة 42 في المائة

باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

انتج 10.8 الف طن من البروبيلين و10.2 الف طن من البولي إثيلين و12.8 الف طن من إثيلين و42.8 الف طن من الميثانول.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أنه تم تصدير 1.5 ألف طن من البروبيلين و4.8 الف طن من البولي إثيلين.

وزاد إنتاج الميثالون بنسبة 42 في المائة والبروبيلين بنسبة 12.5 في المائة والإثيلين بنسبة 4.1 في المائة.