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    اقتصاد


    زيادة انتاج الميثانول بنسبة 42 في المائة

    ١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٣]

    باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    انتج 10.8 الف طن من البروبيلين و10.2 الف طن من البولي إثيلين و12.8 الف طن من إثيلين و42.8 الف طن من الميثانول.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أنه تم تصدير 1.5 ألف طن من البروبيلين و4.8 الف طن من البولي إثيلين.

    وزاد إنتاج الميثالون بنسبة 42 في المائة والبروبيلين بنسبة 12.5 في المائة والإثيلين بنسبة 4.1 في المائة.

    AZERTAG.AZ :زيادة انتاج الميثانول بنسبة 42 في المائة
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