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    انتاج المواد الإنشائية بقيمة 52.4 مليون مانات

    ١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٦]

    باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    شكل حجم المنتجات في مجال إنتاج المواد الإنشائية بزيادة 35.2 بالمائة 52.4 مليون مانات خلال شهر يناير للسنة الجارية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه لوحظت زيادة بمعدل 76.6 بالمائة في مجال إنتاج طوب البناء و21.7 بالمائة في تصنيع مزيج الخرسانة الجاهزة للحشو و19.4 بالمائة في البناء الخرساني.

    انخفض إنتاج الأسمنت بنسبة 24 في المائة وإنتاج رزق البناء بنسبة 26.2 في المائة والجبس البناء بنسبة 5.5 في المائة.

    AZERTAG.AZ :انتاج المواد الإنشائية بقيمة 52.4 مليون مانات
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