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    حجم منتجات كيماوية مصدرة من البلد

    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٢]

    باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تم تصدير 63.2 ألف طن من المنتجات الكيميائية من أذربيجان خلال شهر يناير من عام 2020.

    بلغت قيمة المنتجات الكيماوية المصدرة 8.9 مليون دولار أمريكي وفقا للبيانات الجمركية الرسمية.

    يذكر أن قيمة 29.2 ألف طن من المنتجات الكيماوية المصدرة من البلاد خلال نفس الفترة لعام 2019 بلغ 6.7 مليون دولار.

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