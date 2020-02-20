افتتاح معرض "الشركاء والأعمال"

باكو، 20 فبراير، أذرتاج

افتتح معرض "الشركاء والأعمال" لدى قصر باكو للرياضة في العشرين من فبراير اليوم لتعريف المنتجات والخدمات المحلية.

أفادت أذرتاج أن المعرض ينظم من قبل وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة كوبيا والاتحاد الوطني لمنظمات أصحاب المشاريع الأذربيجانية وكابتال بنك وشركة مارسول وتعرض فيها نحو 150 شركة منتجات وخدمات في مجالات الصناعة والزراعة والأغذية والتكنولوجيا العليا والتعليم والإنشاء واللوجيستي وغيرها.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة كوبيا نادر عادلوف إن الغرض تعريف أوسع لشركات أذربيجان وتوسيع إمكاناتها للخروج إلى الأسواق وتنمية الشراكة التجارية بين الشركات المحلية وإقامة علاقات تعاون جديد.