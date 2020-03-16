توجيه أكثر من 1.9 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال شهرين

باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)

تم توجيه مليار و965.2 مليون مانات أو 58.7 في المئة أقل من نفس الفترة من العام الماضي إلى رأس المال الثابت خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 68.3 في المائة من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت صرفت في انتاج السلع و20.6 في المائة منه في الخدمات و11.1 في المائة في بناء المنازل.