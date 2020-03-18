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    وزارة الداخلية: توقيف 25 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي

    ١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٢١]

    باكو، 18 مارس / آذار، )أذرتاج(

    كشفت ملابسات 26 جريمة الأمس في عمليات قامت بها مباحث أجهزة شرطة العاصمة.

    أفادت وكالة أذرتاج عن بيان الإدارة العامة لشرطة مدينة باكو أن 7 منهم جرائم تتعلق بفترات سابقة.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة شرطة باكو 6 أحداث متعلقة بالمخدرات وحادثا متعلقا بالسرقة بالإكراه وحادثا متعلقا بإثارة شغب. ضمنت عمليات البحث والتحقيق مع الحوادث المتعلقة بالسرقة اكتشاف ملابسات 7 أحداث.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري كذلك عن توقيف 25 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي. كما تم العثور على شخص كان في عداد المفقودين وسلما إلى عائلته.

    AZERTAG.AZ :وزارة الداخلية: توقيف 25 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي
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