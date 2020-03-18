وزارة الداخلية: توقيف 25 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي

باكو، 18 مارس / آذار، )أذرتاج(

كشفت ملابسات 26 جريمة الأمس في عمليات قامت بها مباحث أجهزة شرطة العاصمة.

أفادت وكالة أذرتاج عن بيان الإدارة العامة لشرطة مدينة باكو أن 7 منهم جرائم تتعلق بفترات سابقة.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة شرطة باكو 6 أحداث متعلقة بالمخدرات وحادثا متعلقا بالسرقة بالإكراه وحادثا متعلقا بإثارة شغب. ضمنت عمليات البحث والتحقيق مع الحوادث المتعلقة بالسرقة اكتشاف ملابسات 7 أحداث.

كما أسفرت علميات البحث والتحري كذلك عن توقيف 25 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي. كما تم العثور على شخص كان في عداد المفقودين وسلما إلى عائلته.