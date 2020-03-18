وزارة الداخلية: توقيف 25 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي
AzerTAg.az
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٢١]
باكو، 18 مارس / آذار، )أذرتاج(
كشفت ملابسات 26 جريمة الأمس في عمليات قامت بها مباحث أجهزة شرطة العاصمة.
أفادت وكالة أذرتاج عن بيان الإدارة العامة لشرطة مدينة باكو أن 7 منهم جرائم تتعلق بفترات سابقة.
وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة شرطة باكو 6 أحداث متعلقة بالمخدرات وحادثا متعلقا بالسرقة بالإكراه وحادثا متعلقا بإثارة شغب. ضمنت عمليات البحث والتحقيق مع الحوادث المتعلقة بالسرقة اكتشاف ملابسات 7 أحداث.
كما أسفرت علميات البحث والتحري كذلك عن توقيف 25 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي. كما تم العثور على شخص كان في عداد المفقودين وسلما إلى عائلته.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٣٦]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٣٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٣٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٠٦]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٠:٥٤]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٢٤]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:١٩]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٤٢]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:١٠]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٤٨]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٨]
١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٥]
١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٤٦]
٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:١٢]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:١٩]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٤٧]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٠٤]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١١:١٤]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٣١]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:١٧]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٣١]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٠٧]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٥١]
١٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٩]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٢١]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [٢١:٠١]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٩]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك